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МЮ не в форме. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"
"Манкунианцы" впервые проигрывают "шпорам" на выезде впервые с 2018 года и в целом показывают не удачный старт сезона. Прошлый матч против "Вулвз" был выигран благодаря голу Варана на последних минутах матча. На этот раз подопечным тен Хага везло меньше.
В начале встречи у "красных дьяволов" были моменты, но они ими не воспользовались. А уже в начале второго тайма "Тоттенхэм" открыл счет в матче. После рикошета с фланга Сарр смог вырваться вперед и забить мяч в ворота. Второй гол оказался несколько курьезным. После передачи с фланга сначала едва коснулся мяча защитник "шпор" Дэвис, а центрбек "манкунианцев" Мартинез не мог удачно выбить и переправил снаряд в ворота.
"Тоттенхэм" за два тура имеет одну ничью и победу, "МЮ" - один выигрыш и поражение.
АПЛ, 2-й тур
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Сарр 49, Мартинес 83 (авт.)
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