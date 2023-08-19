МЮ не в форме. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

"Манкунианцы" впервые проигрывают "шпорам" на выезде впервые с 2018 года и в целом показывают не удачный старт сезона. Прошлый матч против "Вулвз" был выигран благодаря голу Варана на последних минутах матча. На этот раз подопечным тен Хага везло меньше.

В начале встречи у "красных дьяволов" были моменты, но они ими не воспользовались. А уже в начале второго тайма "Тоттенхэм" открыл счет в матче. После рикошета с фланга Сарр смог вырваться вперед и забить мяч в ворота. Второй гол оказался несколько курьезным. После передачи с фланга сначала едва коснулся мяча защитник "шпор" Дэвис, а центрбек "манкунианцев" Мартинез не мог удачно выбить и переправил снаряд в ворота.

"Тоттенхэм" за два тура имеет одну ничью и победу, "МЮ" - один выигрыш и поражение.

АПЛ, 2-й тур

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Сарр 49, Мартинес 83 (авт.)