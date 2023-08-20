  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рой Кин подверг жесткой критике Манчестер Юнайтед после поражения от Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Кин подверг жесткой критике Манчестер Юнайтед после поражения от Тоттенхэма

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Легенда английского футбола считает, что уровень "красных дьяволов" значительно снизился

Рой Кин подверг жесткой критике Манчестер Юнайтед после поражения от Тоттенхэма

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "красных дьяволов" за поражение от "Тоттенгема" (0:2) во втором туре чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед" - это новый "Тоттенхэм". Отчаяние, полное отчаяние. Наиболее обидно, когда команда не может играть на выезде. "Тоттенхэм" - хорошая команда. "Шпоры" любят, когда играют перед своими болельщиками, они чувствуют поддержку и энергию.

Второй тайм в исполнении "Манчестер Юнайтед" был слабым. На поле не было лидера, пропустили два плохих гола. А "шпоры" были прекрасны, они заслужили эту победу.

"МЮ" был в порядке в течение первых 30 минут, но игра длится более 90. Вы не можете доминировать все время, но показать веру, желание и борьбу", - сказал Кин.

По теме
yellow-arrow
Тайлер Адамс перешел в Борнмут
yellow-arrow
Эффект Де Дзерби? Брайтон впервые в своей истории завершил день в качестве лидера АПЛ
yellow-arrow
Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Кин Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде