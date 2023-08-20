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Рой Кин подверг жесткой критике Манчестер Юнайтед после поражения от Тоттенхэма
Легенда английского футбола считает, что уровень "красных дьяволов" значительно снизился
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "красных дьяволов" за поражение от "Тоттенгема" (0:2) во втором туре чемпионата Англии.
"Манчестер Юнайтед" - это новый "Тоттенхэм". Отчаяние, полное отчаяние. Наиболее обидно, когда команда не может играть на выезде. "Тоттенхэм" - хорошая команда. "Шпоры" любят, когда играют перед своими болельщиками, они чувствуют поддержку и энергию.
Второй тайм в исполнении "Манчестер Юнайтед" был слабым. На поле не было лидера, пропустили два плохих гола. А "шпоры" были прекрасны, они заслужили эту победу.
"МЮ" был в порядке в течение первых 30 минут, но игра длится более 90. Вы не можете доминировать все время, но показать веру, желание и борьбу", - сказал Кин.
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