Рой Кин подверг жесткой критике Манчестер Юнайтед после поражения от Тоттенхэма

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "красных дьяволов" за поражение от "Тоттенгема" (0:2) во втором туре чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед" - это новый "Тоттенхэм". Отчаяние, полное отчаяние. Наиболее обидно, когда команда не может играть на выезде. "Тоттенхэм" - хорошая команда. "Шпоры" любят, когда играют перед своими болельщиками, они чувствуют поддержку и энергию.

Второй тайм в исполнении "Манчестер Юнайтед" был слабым. На поле не было лидера, пропустили два плохих гола. А "шпоры" были прекрасны, они заслужили эту победу.

"МЮ" был в порядке в течение первых 30 минут, но игра длится более 90. Вы не можете доминировать все время, но показать веру, желание и борьбу", - сказал Кин.