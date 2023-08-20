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Тен Хаг: Мне понравился первый тайм против Тоттенгема
Но после перерыва все пошло не так
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче второго тура против "Тоттенгема":
“Ты кривишься, тебе не понравился первый тайм? Мне понравился первый тайм, это была очень хорошая игра “Манчестер Юнайтед” в первом тайме, за исключением того, что мы должны были забить.
У нас было много хороших шансов забить гол, и мы заслужили пенальти. Я не знаю, почему это не так. Абсолютно чистый пенальти. Игрок сменил направление движения мяча, его рука заблокировала его высоко наверху. Но ладно, мы должны это принять”, - сказал тен Хаг.
После двух первых туров АПЛ в активе МЮ три очка. Следующий матч команда тен Хага проведет 26 августа против "Ноттингема Форест".
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