Тен Хаг: Мне понравился первый тайм против Тоттенгема

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче второго тура против "Тоттенгема":

“Ты кривишься, тебе не понравился первый тайм? Мне понравился первый тайм, это была очень хорошая игра “Манчестер Юнайтед” в первом тайме, за исключением того, что мы должны были забить.

У нас было много хороших шансов забить гол, и мы заслужили пенальти. Я не знаю, почему это не так. Абсолютно чистый пенальти. Игрок сменил направление движения мяча, его рука заблокировала его высоко наверху. Но ладно, мы должны это принять”, - сказал тен Хаг.