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Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
Журналист раскритиковал тренера
Фото: twitter.com/PiersUncensored
Британский журналист Пирс Морган в очередной раз раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хага после поражения клуба от "Тоттенгема":
"В последний раз, когда "шпоры" дважды забили "Манчестер Юнайтед", один из игроков "МЮ" забил блестящий хет-трик, обыграв их самостоятельно. Но его назвали "проблемой" и избавились, оставив Эрика тен Хага, которого больше ни в чем обвинять .
В какой-то момент фанаты "Манчестер Юнайтед" выйдут из своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был на 100% прав в отношении тен Хага. Этот парень - пустышка", - сказал Морган.
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