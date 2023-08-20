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Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага

Англия
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Журналист раскритиковал тренера

Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага

Фото: twitter.com/PiersUncensored

Новина українською

Британский журналист Пирс Морган в очередной раз раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хага после поражения клуба от "Тоттенгема":

"В последний раз, когда "шпоры" дважды забили "Манчестер Юнайтед", один из игроков "МЮ" забил блестящий хет-трик, обыграв их самостоятельно. Но его назвали "проблемой" и избавились, оставив Эрика тен Хага, которого больше ни в чем обвинять .

В какой-то момент фанаты "Манчестер Юнайтед" выйдут из своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был на 100% прав в отношении тен Хага. Этот парень - пустышка", - сказал Морган.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Комментарии (2)
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Skomoroh11 (Тернопіль)
20.08.2023 в 12:44
Двав павича прийшли на розкручений бренд. І починають хаяти все навколо... Але їх поїзд вже відправився.. І тут потрібно пахати, але шикарні хвости не дозволяють розігнатись..
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gulfstream
20.08.2023 в 12:43
Згоден стосовно тен Хага. Але те, що здихалися Краштіану, це також було правильно. Там багато хороших гравців і клали вони на ті рекорди Роналду)
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