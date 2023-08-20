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Эффект Де Дзерби? Брайтон впервые в своей истории завершил день в качестве лидера АПЛ

Англия
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К концу тура вряд ли их кто-нибудь сдвинет с вершины

Эффект Де Дзерби? Брайтон впервые в своей истории завершил день в качестве лидера АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче АПЛ "Брайтон" в гостях разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:1. Для подопечных Роберто Де Дзерби эта победа была второй подряд в двух стартовых турах.

Таким образом, по состоянию на вечер субботы "Брайтон" возглавил турнирную таблицу чемпионата. У второго "Ман Сити" также шесть очков, однако разница забитых-пропущенных у команды Гвардиолы хуже (+4 против +6 у "чаек").

Как сообщает OptaJoe, “Брайтон” впервые в своей истории завершил календарный день на вершине таблицы. "Чайки" стали 53-й такой командой.

До конца тура сместить подопечных Де Дзерби с первого места имеют шанс “Арсенал” и “Кристал Пэлас”, которые сойдутся в очном противостоянии в понедельник. Для этого хотя бы одна из этих команд должна отметить победу с минимальной разницей в шесть мячей.

Следующий матч "Брайтон" проведет 26 августа против "Вест Хэма".

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион "Берреттьоуйфалу" (Венгрия) Роберто Де Дзерби
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