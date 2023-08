Эффект Де Дзерби? Брайтон впервые в своей истории завершил день в качестве лидера АПЛ

Во вчерашнем матче АПЛ "Брайтон" в гостях разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:1. Для подопечных Роберто Де Дзерби эта победа была второй подряд в двух стартовых турах.

Таким образом, по состоянию на вечер субботы "Брайтон" возглавил турнирную таблицу чемпионата. У второго "Ман Сити" также шесть очков, однако разница забитых-пропущенных у команды Гвардиолы хуже (+4 против +6 у "чаек").

Как сообщает OptaJoe, “Брайтон” впервые в своей истории завершил календарный день на вершине таблицы. "Чайки" стали 53-й такой командой.

1 - Brighton and Hove Albion will end the day top of the English top-flight for the first time in their history, and become the 53rd different team to finish a day at the top of the table. Soaring. pic.twitter.com/9rBhQlyFlh