Тайлер Адамс перешел в Борнмут

Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс стал игроком "Борнмута". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Договор рассчитан на 5 лет. Американец будет выступать за команду под 18-м номером.

Ранее игрок был близок к переходу в "Челси", но в итоге трансфер сорвался. По слухам, это связано с тем, что лондонцам удалось приобрести Мойсеса Кайседо у "Брайтона".

24-летний Адамс в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Лидс" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.