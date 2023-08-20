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Тайлер Адамс перешел в Борнмут
Игрок подписал контракт на 5 лет
Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс стал игроком "Борнмута". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Договор рассчитан на 5 лет. Американец будет выступать за команду под 18-м номером.
Ранее игрок был близок к переходу в "Челси", но в итоге трансфер сорвался. По слухам, это связано с тем, что лондонцам удалось приобрести Мойсеса Кайседо у "Брайтона".
24-летний Адамс в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Лидс" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
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Источник:Сайт ФК "Борнмут"
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