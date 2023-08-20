Стамбульский клуб объявил о переходе вингера Челси

Марокканский вингер "Челси" Хаким Зиеш перешел в "Галатасарай". Об этом сообщается на официальных ресурсах стамбульского клуба.

Футболист присоединился к команде на правах годовой аренды. За нее "Челси" не получит ничего. Также в договор включена опция о возможности бесплатного выкупа игрока.

"Галатасарай" возьмет на себя обязательство по зарплате Зиеша. Клуб подробно расписал, сколько будет получать марокканец в Стамбуле. За текущий сезон он заработает 3,587 млн евро. Если дальше Зиеш станет полноценным футболистом турецкой команды, то будет зарабатывать 2,85 млн евро в год.

Зиеш присоединился к составу "Челси" в июле 2020-го, хотя "аристократы" оформили покупку вингера в "Аякса" за 40 миллионов евро за несколько месяцев до лета. С того момента марокканец провел за лондонцев 107 матчей, отличившись 27 результативными действиями (14+13).