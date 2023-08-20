  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
(1 голосов)

Сколько дали правильных ответов?

Вест Хэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 августа в рамках второго тура АПЛ 2023/24 состоится лондонское дерби – "Вест Хэм" в родных стенах будет принимать "Челси".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 4:0. Просроченные ириски
yellow-arrow
Вест Хэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Мудрик снова начинает на скамейке запасных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде