Вест Хэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

20 августа в рамках второго тура АПЛ 2023/24 состоится лондонское дерби – "Вест Хэм" в родных стенах будет принимать "Челси".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.