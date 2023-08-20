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АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 4:0. Просроченные ириски

Англия
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Уверенная победа команды Унаи Эмери

АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 4:0. Просроченные ириски

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Миколенко просидел весь матч на лавке для запасных. У "ирисок" вернулся в старт Доминик Калверт-Льюин, но много времени на поле он не провел.

"Астон Вилла" реабилитировалась после поражения "Ньюкаслу". Команда сыграла первый за долгое время поединок без Тайрона Мингза – перед стартовым свистком футболисты поддержали своего тяжело травмированного лидера:

До перерыва "Астон Вилла" цеплялась за мяч намного лучше "Эвертона". К середине первого тайма счет был уже 2:0 в пользу хозяев. Сначала "львы" проскочили среднюю линию "ирисок", Диаби разогнал атаку, Бэйли точно прострелил в штрафную, Макгинн набежал и в касание замкнул (1:0), все как по нотам.

На этом беды "Эвертона" не закончились. Потом Кэш навесил во владения гостей, Бэйли скинул мяч головой на Уоткинса – Олли таки ткнул снаряд в направлении ворот, с линии сферу успел выбить Паттерсон, но при этом Пикфорд снес нападающего "Астон Виллы" и привез 11-метровый. Пенальти уверенно реализовал Дуглас Луис (2:0). Джордан нырнул в правильную сторону, однако удар опорника "вилланов" вышел очень прицельным, точно в боковую сетку. Цифры на табло в графе "Астон Вилла" могли и увеличиться: Пикфорд перевел мяч в штангу после удара Диаби слету, Уоткинс не подстроился как следует под кросс с фланга и скидку партнера.

Столкновение Калверта-Льюина с Эмилиано Мартинесом так и осталось самым запоминающимся моментом у ворот "Виллы" в первой половине встречи. Форвард "Эвертона" врезался в чемпиона мира – и вратаря травмировал, и сам пострадал. Под конец 45-минутки скула Доминика сильно распухла и, только вернувшись в строй, форвард еще до свистка на перерыв уступил место на поле Данжуме. Видимо, в следующем матче Калверт-Льюин появится в маске. Кстати, Арно выскочил и быстро с острого угла нанес удар в упор в Мартинеса. Не сказать, что вышло опасно, но всяко лучше угрожать именно так, по-игровому.

Начало второй половины матча усугубило кошмар для "Эвертона". Ивоби получил травму, его заменил бог нереализации чемпион по xG Нил Мопе. Дальше Кин, пытаясь в прыжке прервать подачу с фланга, в итоге скинул мяч прямо под выстрел Бэйли (3:0). Думаете, это все? Ближе к экватору тайма Майкл снова махнул мимо снаряда и вывел на пространство Джона Дюрана4:0. Форвард "Астон Виллы", выскочив на замену, не провел на поле еще даже минуты.

На все это "Эвертон" ответил лишь упущенным моментом Мопе. Нил отклеился от оппонентов на угловом, поймал мяч на ногу и фирменно пробил… во вратаря.

Омрачили поединок для Эмери только повреждения Бэйли и Коутиньо. Унаи пришлось заменить травмированных футболистов. В остальном – отличный перформанс "львов". "Эвертон" же сильно расстроил. Неделю назад команда Дайча хотя бы создавала себе шансы у ворот соперника. "Ириски" проиграли оба своих первых матча в чемпионате и при этом не забили ни в одном из них – это всего лишь третий подобный случай в истории клуба.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Астон Вилла" – "Эвертон" 4:0

Голы: Макгинн (18), Дуглас Луис (24, с пенальти), Бэйли (51), Дуран (75)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Динь – Камара, Луис (Коутиньо, 64 – Арчер, 85) – Бэйли (Тилеманс, 63), Диаби (Карлос, 64), Макгинн – Уоткинс (Дуран, 74)

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон, Кин, Тарковски, Янг – Гейе (Доббин, 46) – Гарнер, Дукуре (Оньянго, 90+8), Онана, Ивоби (Мопе, 51) – Калверт-Льюин (Данжума, 38)

Предупреждения: Дуглас Луис (14), Динь (33), Арчер (89) – Пикфорд (24), Кин (45+4), Гейе (45+9), Паттерсон (86)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Шон Дайч Леон Бэйли Дуглас Луис Доминик Калверт-Льюин Виталий Миколенко Джон Макгинн
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