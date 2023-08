АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 4:0. Просроченные ириски

Виталий Миколенко просидел весь матч на лавке для запасных. У "ирисок" вернулся в старт Доминик Калверт-Льюин, но много времени на поле он не провел.

"Астон Вилла" реабилитировалась после поражения "Ньюкаслу". Команда сыграла первый за долгое время поединок без Тайрона Мингза – перед стартовым свистком футболисты поддержали своего тяжело травмированного лидера:

We are with you, @TyroneMings . ???? pic.twitter.com/nJeKKxCBC1

До перерыва "Астон Вилла" цеплялась за мяч намного лучше "Эвертона". К середине первого тайма счет был уже 2:0 в пользу хозяев. Сначала "львы" проскочили среднюю линию "ирисок", Диаби разогнал атаку, Бэйли точно прострелил в штрафную, Макгинн набежал и в касание замкнул (1:0), все как по нотам.

На этом беды "Эвертона" не закончились. Потом Кэш навесил во владения гостей, Бэйли скинул мяч головой на Уоткинса – Олли таки ткнул снаряд в направлении ворот, с линии сферу успел выбить Паттерсон, но при этом Пикфорд снес нападающего "Астон Виллы" и привез 11-метровый. Пенальти уверенно реализовал Дуглас Луис (2:0). Джордан нырнул в правильную сторону, однако удар опорника "вилланов" вышел очень прицельным, точно в боковую сетку. Цифры на табло в графе "Астон Вилла" могли и увеличиться: Пикфорд перевел мяч в штангу после удара Диаби слету, Уоткинс не подстроился как следует под кросс с фланга и скидку партнера.

Столкновение Калверта-Льюина с Эмилиано Мартинесом так и осталось самым запоминающимся моментом у ворот "Виллы" в первой половине встречи. Форвард "Эвертона" врезался в чемпиона мира – и вратаря травмировал, и сам пострадал. Под конец 45-минутки скула Доминика сильно распухла и, только вернувшись в строй, форвард еще до свистка на перерыв уступил место на поле Данжуме. Видимо, в следующем матче Калверт-Льюин появится в маске. Кстати, Арно выскочил и быстро с острого угла нанес удар в упор в Мартинеса. Не сказать, что вышло опасно, но всяко лучше угрожать именно так, по-игровому.

Начало второй половины матча усугубило кошмар для "Эвертона". Ивоби получил травму, его заменил бог нереализации чемпион по xG Нил Мопе. Дальше Кин, пытаясь в прыжке прервать подачу с фланга, в итоге скинул мяч прямо под выстрел Бэйли (3:0). Думаете, это все? Ближе к экватору тайма Майкл снова махнул мимо снаряда и вывел на пространство Джона Дюрана – 4:0. Форвард "Астон Виллы", выскочив на замену, не провел на поле еще даже минуты.

50 - Jhon Duran scored only 50 seconds after being substituted on, the quickest an Aston Villa substitute has scored in a Premier League match since John Carew against Everton in October 2009 (46 seconds). Hungry. pic.twitter.com/CjubsLhkTL