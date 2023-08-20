Арсенал отказался продавать Парти в Саудовскую Аравию

Лондонский "Арсенал" отказался продавать своего опорника Томаса Парти в клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Канониры" отклонили сделку в размере 30-35 миллионов евро. Это произошло несколько недель назад.

Руководство лондонцев считает данную сумму слишком маленькой и хочет за 30-летнего хавбека более 45 миллионов.

Конечно, Микель Артета очень доволен игроком, поэтому чтобы уговорить "Арсенал", нужно заплатить более 45 млн", - сообщил Романо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Парти провел 40 матчей и забил 3 гола.