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Арсенал отказался продавать Парти в Саудовскую Аравию

Англия
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"Канониров" не устроила сумма трансфера

Арсенал отказался продавать Парти в Саудовскую Аравию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" отказался продавать своего опорника Томаса Парти в клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Канониры" отклонили сделку в размере 30-35 миллионов евро. Это произошло несколько недель назад.

Руководство лондонцев считает данную сумму слишком маленькой и хочет за 30-летнего хавбека более 45 миллионов.

Конечно, Микель Артета очень доволен игроком, поэтому чтобы уговорить "Арсенал", нужно заплатить более 45 млн", - сообщил Романо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Парти провел 40 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Парти
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Источник:
CaughtOffside

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