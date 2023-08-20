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Арсенал отказался продавать Парти в Саудовскую Аравию
"Канониров" не устроила сумма трансфера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" отказался продавать своего опорника Томаса Парти в клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"Канониры" отклонили сделку в размере 30-35 миллионов евро. Это произошло несколько недель назад.
Руководство лондонцев считает данную сумму слишком маленькой и хочет за 30-летнего хавбека более 45 миллионов.
Конечно, Микель Артета очень доволен игроком, поэтому чтобы уговорить "Арсенал", нужно заплатить более 45 млн", - сообщил Романо.
В прошлом сезоне на клубном уровне Парти провел 40 матчей и забил 3 гола.
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