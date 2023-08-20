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АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 3:1. Боевое дерби и тайм игрового времени для Мудрика

Англия
(1 голосов)

Маленькую войну на "Олимпийском" выиграли "молотобойцы"

АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 3:1. Боевое дерби и тайм игрового времени для Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 3:1

Голы: Агерд (7), Антонио (53), Пакета (90+5, с пенальти) – Чуквуэмека (28)

На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти

"Вест Хэм Юнайтед": Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Соучек, Уорд-Прауз (Альварес, 81) – Боуэн, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) – Антонио (Форнальс, 76)

"Челси": Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуэке, 75), Чилвелл (Кайседо, 61) – Стерлинг, Чуквуэмека (Мудрик, 46) – Джексон

Предупреждения: Агерд (13, 67), Пакета (35), Эмерсон (45) – Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Джексон (72)

Удаление: Агерд (67)

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Михаил Мудрик
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