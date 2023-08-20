Почеттино: Таким командам, как Челси, нужно найти правильный баланс

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Вест Хэма" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти правильный баланс. Я считаю, что сегодня было несколько моментов, с которыми мы не справились и мы пропустили. Мы создавали много моментов, и мы хорошо играли в первом тайме.

Мы должны были выиграть игру в первом тайме. Ты владеешь, создаешь и, возможно, ты был лучше, но в конце концов ты проиграл. Было разочарование, когда мы не реализовали пенальти. Мы хорошо играли, но не получили награды.

Повреждение Чуквуэмеки также внесло свои коррективы в нашу игру. После этого мы снова начали доминировать, однако пропустили.

Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее", - рассказал наставник "пенсионеров".