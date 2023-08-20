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Почеттино: Таким командам, как Челси, нужно найти правильный баланс

Англия
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Коуч "пенсионеров" о поражении от "молотобойцев"

Почеттино: Таким командам, как Челси, нужно найти правильный баланс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Вест Хэма" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти правильный баланс. Я считаю, что сегодня было несколько моментов, с которыми мы не справились и мы пропустили. Мы создавали много моментов, и мы хорошо играли в первом тайме.

Мы должны были выиграть игру в первом тайме. Ты владеешь, создаешь и, возможно, ты был лучше, но в конце концов ты проиграл. Было разочарование, когда мы не реализовали пенальти. Мы хорошо играли, но не получили награды.

Повреждение Чуквуэмеки также внесло свои коррективы в нашу игру. После этого мы снова начали доминировать, однако пропустили.

Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее", - рассказал наставник "пенсионеров".

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
football365

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