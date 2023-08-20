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Почеттино: Таким командам, как Челси, нужно найти правильный баланс
Коуч "пенсионеров" о поражении от "молотобойцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал
"Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти правильный баланс. Я считаю, что сегодня было несколько моментов, с которыми мы не справились и мы пропустили. Мы создавали много моментов, и мы хорошо играли в первом тайме.
Мы должны были выиграть игру в первом тайме. Ты владеешь, создаешь и, возможно, ты был лучше, но в конце концов ты проиграл. Было разочарование, когда мы не реализовали пенальти. Мы хорошо играли, но не получили награды.
Повреждение Чуквуэмеки также внесло свои коррективы в нашу игру. После этого мы снова начали доминировать, однако пропустили.
Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее", - рассказал наставник "пенсионеров".
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