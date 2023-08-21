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Официально: Мейсон Гринвуд покинет Манчестер Юнайтед по итогам внутриклубного расследования
Полгода карьеры насмарку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление касаемо решения по Мейсону Гринвуду и продолжению его карьеры в клубе. "Манкунианцы" расстануться с футболистом, которого обвиняли в сексуальном и физическом насилии.
"Манчестер Юнайтед завершил внутреннее расследование обвинений против Мэйсона Гринвуда.
Наш процесс начался в феврале 2023 г. после снятия всех обвинений с Мейсона. На протяжении всего времени мы учитывали пожелания, права и точку зрения предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба, и пытались собрать как можно больше информации и контекста. Это требовало от нас внимательности и осторожности, чтобы получить доказательства, не публичные, в частности от лиц, непосредственно знакомых с делом.
На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что опубликованный в Интернете материал не дает полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых его первоначально обвиняли. Однако, как сегодня публично признает Мэйсон, он допустил ошибки, за которые он несет ответственность.
Все участники, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с восстановлением его карьеры в Манчестер Юнайтед. Поэтому было взаимно согласовано, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вне Олда Траффорда, и теперь мы будем работать с Мэйсоном, чтобы достичь этого результата", – говорится в заявлении.
Несмотря на то, что с игрока сняли все обвинения, а у самого футболиста родился ребенок с девушкой, которая его обвиняла, клуб решил, что продолжать нужно порознь.
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