Официально: Мейсон Гринвуд покинет Манчестер Юнайтед по итогам внутриклубного расследования

"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление касаемо решения по Мейсону Гринвуду и продолжению его карьеры в клубе. "Манкунианцы" расстануться с футболистом, которого обвиняли в сексуальном и физическом насилии.

"Манчестер Юнайтед завершил внутреннее расследование обвинений против Мэйсона Гринвуда.

Наш процесс начался в феврале 2023 г. после снятия всех обвинений с Мейсона. На протяжении всего времени мы учитывали пожелания, права и точку зрения предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба, и пытались собрать как можно больше информации и контекста. Это требовало от нас внимательности и осторожности, чтобы получить доказательства, не публичные, в частности от лиц, непосредственно знакомых с делом.

На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что опубликованный в Интернете материал не дает полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых его первоначально обвиняли. Однако, как сегодня публично признает Мэйсон, он допустил ошибки, за которые он несет ответственность.

Все участники, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с восстановлением его карьеры в Манчестер Юнайтед. Поэтому было взаимно согласовано, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вне Олда Траффорда, и теперь мы будем работать с Мэйсоном, чтобы достичь этого результата", – говорится в заявлении.

Несмотря на то, что с игрока сняли все обвинения, а у самого футболиста родился ребенок с девушкой, которая его обвиняла, клуб решил, что продолжать нужно порознь.