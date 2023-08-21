Гринвуд прокомментировал расставание с МЮ: Я не совершал того, в чем меня обвиняли. Решение принято совместно с клубом

Мейсон Гринвуд прокомментировал заявление "Манчестер Юнайтед". Клуб собирается расстаться с футболистом спустя полгода после снятия обвинений.

"Прежде всего хочу сказать, что понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.

Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.

Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с "Манчестер Юнайтед" совместной работы.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами Олд Траффорд, там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб", – говорится в заявлении полузащитника.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление в котором клуб заявляет, что расстанется с Гринвудом спустя полгода внутриклубного расследования. С Мейсона сняли обвинения в сексуальном и физическом насилии феврале и с тех пор он не мог выступать за клуб до принятия решения.