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Арсенал – Кристал Пелас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Последний матч второго тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Арсенал – Кристал Пелас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче второго тура АПЛ “Арсенал” в рамках лондонского дерби примет на своем “Кристал Пэлас”. Обе команды имеют по три очка после первого тура.

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Чемпионат Англии, второй тур

21 августа 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Кристал Пэлас”

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Арсенал - Крістал Пелас
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига телетрансляции АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко Трансляция
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