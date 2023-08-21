Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Кристал Пелас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последний матч второго тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем матче второго тура АПЛ “Арсенал” в рамках лондонского дерби примет на своем “Кристал Пэлас”. Обе команды имеют по три очка после первого тура.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии, второй тур
21 августа 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 22:00 “Кристал Пэлас”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - Крістал ПеласСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СБУ арестовало имущество российского генерала более чем на миллиард гривен
- СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн