Крис Саттон: Бруну Фернандеш не должен быть капитаном МЮ, он не лидер

Бывший английский футболист и тренер Крис Саттон в интервью репортеру Dailymail рассказал, что не соглашается с тем, что "МЮ" проиграл "Тоттенхэму" (0:2) из-за судей.

После матча 2-го тура АПЛ хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш заявил, что главный арбитр Майкл Оливер должен был назначить пенальти в пользу "Юнайтеда" в первом тайме.

"Судья вовсе не виноват. Бруну, в первую очередь, следует заняться собой и своей командой, а потом уже смотреть на судей и их решения. На мой взгляд, Фернандеш не должен быть капитаном, точно нет. Он не лидер. И это в общем-то исчерпывающая характеристика. Нужно брать на себя ответственность, если ты капитан, а суть в том, что в первых двух матчах "МЮ" выглядел как команда, собранная для прощального матча, как команда, застрявшая в предсезонке. Ему нужно проявить свои лидерские качества, а не винить судей", – заявил Саттон.

После двух первых туров в "МЮ" в активе 3 очка и 1 забитый мяч.