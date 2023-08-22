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Крис Саттон: Бруну Фернандеш не должен быть капитаном МЮ, он не лидер
Бывший английский футболист считает, что лидер должен брать на себя ответственность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший английский футболист и тренер Крис Саттон в интервью репортеру Dailymail рассказал, что не соглашается с тем, что "МЮ" проиграл "Тоттенхэму" (0:2) из-за судей.
После матча 2-го тура АПЛ хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш заявил, что главный арбитр Майкл Оливер должен был назначить пенальти в пользу "Юнайтеда" в первом тайме.
"Судья вовсе не виноват. Бруну, в первую очередь, следует заняться собой и своей командой, а потом уже смотреть на судей и их решения.
На мой взгляд, Фернандеш не должен быть капитаном, точно нет. Он не лидер. И это в общем-то исчерпывающая характеристика.
Нужно брать на себя ответственность, если ты капитан, а суть в том, что в первых двух матчах "МЮ" выглядел как команда, собранная для прощального матча, как команда, застрявшая в предсезонке. Ему нужно проявить свои лидерские качества, а не винить судей", – заявил Саттон.
После двух первых туров в "МЮ" в активе 3 очка и 1 забитый мяч.
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