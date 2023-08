Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник

В ближайшее время 23-летний сербский голкипер "Нью Ингленд Революшн" Джордж Петрович станет игроком "Челси". Лондонцы заплатят 17,5 млн долларов, предусмотрены бонусы в размере 2,2 млн долларов, а игрок подпишет 7-летний контракт.

Петрович имеет в активе два матча за сборную Сербии. Летом 2022 года он за 900 тыс. евро перешел из "Чукарички" в "Нью Ингленд". В его активе за прошлый сезон МЛС 22 матча в которых он пропустил 27 голов.

По данным портала transfermark, стоимость сербского голкипера - 3,5 млн. евро.

