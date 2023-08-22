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Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник
Лондонцы нашли замену Кепе
mlssoccer
В ближайшее время 23-летний сербский голкипер "Нью Ингленд Революшн" Джордж Петрович станет игроком "Челси". Лондонцы заплатят 17,5 млн долларов, предусмотрены бонусы в размере 2,2 млн долларов, а игрок подпишет 7-летний контракт.
Петрович имеет в активе два матча за сборную Сербии. Летом 2022 года он за 900 тыс. евро перешел из "Чукарички" в "Нью Ингленд". В его активе за прошлый сезон МЛС 22 матча в которых он пропустил 27 голов.
По данным портала transfermark, стоимость сербского голкипера - 3,5 млн. евро.
Understand Djordje Petrović will sign on Wednesday as new Chelsea player — it will be 7 year contract until 2030 ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Told it will include option for one more year, 2031.
$17.5m fixed fee plus $2.2m add-ons to New England Revolution.
Exclusive story & here we go, confirmed. pic.twitter.com/ihe2xOTvzq
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