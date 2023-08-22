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Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник

Англия
(1 голосов)

Лондонцы нашли замену Кепе

Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник

mlssoccer

UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время 23-летний сербский голкипер "Нью Ингленд Революшн" Джордж Петрович станет игроком "Челси". Лондонцы заплатят 17,5 млн долларов, предусмотрены бонусы в размере 2,2 млн долларов, а игрок подпишет 7-летний контракт.

Петрович имеет в активе два матча за сборную Сербии. Летом 2022 года он за 900 тыс. евро перешел из "Чукарички" в "Нью Ингленд". В его активе за прошлый сезон МЛС 22 матча в которых он пропустил 27 голов.

По данным портала transfermark, стоимость сербского голкипера - 3,5 млн. евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
22.08.2023 в 12:26
Клоун ібані. Витратили більше лярда на якесь сміття і плантацію посередніх негрів. Перші не грають і потім розпихують їх хрін знати куда. А других розплодилося мільярд, тасують ними як заманеться, що вже можна заплутатись хто є хто і хто на якій позиції грає. А результату немає. Де бл... УЄФА з ФФП? Тут у вас величезна яма від'ємного бюджету під носом, а ви всяких ФК Работнічків штрафуєте
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scorpius (Ck)
22.08.2023 в 11:24
Ипанутые
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+1
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
22.08.2023 в 11:06
якась клоунада
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