Конкурент Мудрика пропустит 6 недель

Карни Чуквуэмека не сыграет за "Челси" в ближайшие шесть недель из-за травмы, его уже прооперировали.

19-летний полузащитник получил травму колена в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:3). Чуквуэмека в этой игре забил первый гол, вместо него на поле вышел Михаил Мудрик.

"Челси" приобрел англичанина летом 2022 года за 18 млн. евро. В прошлом сезоне он провел 14 матчей в АПЛ за лондонскую команду.