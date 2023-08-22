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Конкурент Мудрика пропустит 6 недель

Англия
(1 голосов)

Шанс для Михаила проявить себя

Конкурент Мудрика пропустит 6 недель

AMA/Getty Images

UA-Футбол
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Карни Чуквуэмека не сыграет за "Челси" в ближайшие шесть недель из-за травмы, его уже прооперировали.

19-летний полузащитник получил травму колена в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:3). Чуквуэмека в этой игре забил первый гол, вместо него на поле вышел Михаил Мудрик.

"Челси" приобрел англичанина летом 2022 года за 18 млн. евро. В прошлом сезоне он провел 14 матчей в АПЛ за лондонскую команду.

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В статье: Челси (Лондон) Карни Чуквуемека
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Источник:
Fabrizio Romano

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