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Букайо Сака не пропускает в АПЛ матчи за Арсенал в течение двух лет

Англия
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82 матча подряд в АПЛ за лондонский Арсенал

Букайо Сака не пропускает в АПЛ матчи за Арсенал в течение двух лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

21-летний игрок сборной Англии сыграл 82 матча подряд в АПЛ за лондонский "Арсенал" и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Полом Мерсоном, которому принадлежал этот рекорд.

Уже 26 августа в матче против "Фулхэма" Бакайоко может превзойти рекорд матчей и войти в историю клуба по этому показателю.

Всего за "Арсенал" Сака сыграл 182 поединка, забил 39 голов, отдал 41 ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
transfermarkt

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