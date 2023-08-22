Букайо Сака не пропускает в АПЛ матчи за Арсенал в течение двух лет

21-летний игрок сборной Англии сыграл 82 матча подряд в АПЛ за лондонский "Арсенал" и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Полом Мерсоном, которому принадлежал этот рекорд.

Уже 26 августа в матче против "Фулхэма" Бакайоко может превзойти рекорд матчей и войти в историю клуба по этому показателю.

Всего за "Арсенал" Сака сыграл 182 поединка, забил 39 голов, отдал 41 ассист.