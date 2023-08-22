Гвардиола перенес операцию на спине. Он пропустит несколько недель

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перенес операцию на спине. Его успешно прооперировали в Барселоне.

Гвардиола в последнее времч чувствовал боли в спине и принял решение пройти консервативное лечение.

В клубе ожидают, что Пеп вернется к выполнению обязанностей после международной паузы в сентябре, что значит, что он пропустит несколько недель, восстанавливаясь после операции.

Таким образом Гвардиола не будет на поле во время матчей с "Шеффилдом" и "Фулхэмом". Заменит Пепа в этих поединках его ассистент Хуанма Лильо.