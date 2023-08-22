  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола перенес операцию на спине. Он пропустит несколько недель
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола перенес операцию на спине. Он пропустит несколько недель

Англия
(1 голосов)

Его не будет на двух ближайших матчах "Сити"

Гвардиола перенес операцию на спине. Он пропустит несколько недель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перенес операцию на спине. Его успешно прооперировали в Барселоне.

Гвардиола в последнее времч чувствовал боли в спине и принял решение пройти консервативное лечение.

В клубе ожидают, что Пеп вернется к выполнению обязанностей после международной паузы в сентябре, что значит, что он пропустит несколько недель, восстанавливаясь после операции.

Таким образом Гвардиола не будет на поле во время матчей с "Шеффилдом" и "Фулхэмом". Заменит Пепа в этих поединках его ассистент Хуанма Лильо.

По теме
yellow-arrow
Лукаку не разговаривал с Маурисио Почеттино с момента возвращения в Челси
yellow-arrow
Бернарду принял предложение контракта Сити
yellow-arrow
Букайо Сака не пропускает в АПЛ матчи за Арсенал в течение двух лет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mancity.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде