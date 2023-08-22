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Гвардиола перенес операцию на спине. Он пропустит несколько недель
Его не будет на двух ближайших матчах "Сити"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перенес операцию на спине. Его успешно прооперировали в Барселоне.
Гвардиола в последнее времч чувствовал боли в спине и принял решение пройти консервативное лечение.
В клубе ожидают, что Пеп вернется к выполнению обязанностей после международной паузы в сентябре, что значит, что он пропустит несколько недель, восстанавливаясь после операции.
Таким образом Гвардиола не будет на поле во время матчей с "Шеффилдом" и "Фулхэмом". Заменит Пепа в этих поединках его ассистент Хуанма Лильо.
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