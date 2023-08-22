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Лукаку не разговаривал с Маурисио Почеттино с момента возвращения в Челси
Бельгиец не заинтересован в том, стобы остаться в "Челси"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ромелу Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 в ожидании трансфера в "Ювентус". Нападающий даже не общался с Маурисио Почеттино после возвращения в клуб из "Интера".
Это яркий сигнал "синим" о нежелании оставаться в клубе. При этом в клубе также не собираются возиться с бельгийцем и стремятся как можно скорее продать его.
Лукаку отверг щедрое предложение из "Аль-Хиляля". Это сводит ситуацию к тому, что один "Ювентус" готов пойти на трансфер Ромелу. При этом "Челси" отверг уже два предложения обмена на Душана Влаховича с доплатой. Сначала "синьора" хотела получить 42 миллиона фунтов и Ромелу за Влаховича, позже снизив свои запросы до 30 миллионов, что также не устроило "синих".
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