Лукаку не разговаривал с Маурисио Почеттино с момента возвращения в Челси

Ромелу Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 в ожидании трансфера в "Ювентус". Нападающий даже не общался с Маурисио Почеттино после возвращения в клуб из "Интера".

Это яркий сигнал "синим" о нежелании оставаться в клубе. При этом в клубе также не собираются возиться с бельгийцем и стремятся как можно скорее продать его.

Лукаку отверг щедрое предложение из "Аль-Хиляля". Это сводит ситуацию к тому, что один "Ювентус" готов пойти на трансфер Ромелу. При этом "Челси" отверг уже два предложения обмена на Душана Влаховича с доплатой. Сначала "синьора" хотела получить 42 миллиона фунтов и Ромелу за Влаховича, позже снизив свои запросы до 30 миллионов, что также не устроило "синих".