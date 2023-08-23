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Вест Хэм подписал защитника Штутгарта за 20 миллионов евро. Год назад он ушел из Арсенала за 3 миллиона

Англия
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Бизнес по-немецки

Вест Хэм подписал защитника Штутгарта за 20 миллионов евро. Год назад он ушел из Арсенала за 3 миллиона

Фото: whufc.com

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"Вест Хэм" объявил о подписании защитника Константиноса Мавропаноса из "Штутгарта". "Молотобойцы" заплатили 20 миллионов евро за грека, ещё 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Защитник подписал контракт до лета 2025-го и будет выступать под 15-м номером.

В прошлом сезоне Константинос провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Мавропанос год назад приходил в "Штутгарт" из "Арсенала" за 3 миллиона евро. Трансферная стоимость 25-летнего защитника выросла за сезон в 5 раз.

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В статье: Штутгарт Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Константинос Мавропанос
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