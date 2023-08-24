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Манчестер Сити предложил более 50 миллионов евро за полузащитника Вулверхэмптона
Ранее сообщалось, что Ман Сити был близок к подписанию полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакеты
фото - Getty Images
"Манчестер Сити" сделал "Вулверхэмптону" первое предложение по 24-летнему португальскому полузащитнику Матеушу Нуньешу. Сумма составила более 50 миллионов евро, обсуждаются бонусы.
Сообщается, что личные условия контракта с Нуньешем уже согласованы. В АПЛ-2022/23 Нуньеш провел за "Вулвс" 34 матча и забил 1 гол.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ман Сити" был близок к подписанию полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты, но в последний момент трансфер сорвался из-за расследования со стороны АПЛ о возможном участии футболиста в букмейкерской деятельности.
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