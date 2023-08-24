СМИ: Катарский шейх предлагает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов фунтов

Как пишет Sky Sports, предложение о покупке клуба за 5 млрд. фунтов стерлингов остается в силе.

Однако источники, близкие к катарской стороне, считают, что процесс застопорился на фоне опасений, что семья Глейзеров не уверена в желании продать клуб.

Шейх Джасим сделал уже пять предложений о покупке "Манчестер Юнайтед", последнее было сделано 7 июня этого года.

Как известно, болельщики "МЮ" недолюбливают нынешних владельцев клуба и призывают их продать клуб. В прошлом сезоне "манкунианцы" финишировали на третьей строчке в АПЛ.