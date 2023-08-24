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СМИ: Катарский шейх предлагает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов фунтов
Cемья Глейзеров не уверена в желании продать клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как пишет Sky Sports, предложение о покупке клуба за 5 млрд. фунтов стерлингов остается в силе.
Однако источники, близкие к катарской стороне, считают, что процесс застопорился на фоне опасений, что семья Глейзеров не уверена в желании продать клуб.
Шейх Джасим сделал уже пять предложений о покупке "Манчестер Юнайтед", последнее было сделано 7 июня этого года.
Как известно, болельщики "МЮ" недолюбливают нынешних владельцев клуба и призывают их продать клуб. В прошлом сезоне "манкунианцы" финишировали на третьей строчке в АПЛ.
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