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СМИ: Катарский шейх предлагает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов фунтов

Англия
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Cемья Глейзеров не уверена в желании продать клуб

СМИ: Катарский шейх предлагает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов фунтов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как пишет Sky Sports, предложение о покупке клуба за 5 млрд. фунтов стерлингов остается в силе.

Однако источники, близкие к катарской стороне, считают, что процесс застопорился на фоне опасений, что семья Глейзеров не уверена в желании продать клуб.

Шейх Джасим сделал уже пять предложений о покупке "Манчестер Юнайтед", последнее было сделано 7 июня этого года.

Как известно, болельщики "МЮ" недолюбливают нынешних владельцев клуба и призывают их продать клуб. В прошлом сезоне "манкунианцы" финишировали на третьей строчке в АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
skysports

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