Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ньюкасл" принимает "Ливерпуль" в 3-м туре чемпионата Англии. Команда Эдди Хау сыграет на "Сент-Джеймс Парк" против грозного коллектива Юргена Клоппа. Матчи между "джорди" и мерсисайдцами постепенно становятся новым украшением Английской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 августа.

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