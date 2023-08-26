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Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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"Сороки" против "красных"

Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" принимает "Ливерпуль" в 3-м туре чемпионата Англии. Команда Эдди Хау сыграет на "Сент-Джеймс Парк" против грозного коллектива Юргена Клоппа. Матчи между "джорди" и мерсисайдцами постепенно становятся новым украшением Английской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 августа.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Ньюкасл" – "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Ньюкасл смотреть футбол онлайн
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