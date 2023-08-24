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Челси будет настаивать на трансфере Лукаку в Саудовскую Аравию
Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Фото: twitter.com
По данным talkSPORT, руководство лондонцев будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал в Саудовскую Аравию, если он не найдет себе клуб в Европе.
"Челси" пытается продать бельгийца до закрытия трансферного окна, для Лукаку приоритетным вариантом является возвращение в Италию.
В прошлом сезоне Лукаку выступал за "Интер" на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.
Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 и даже не разговаривает с Маурисио Почеттино.
Как сообщалось ранее, "Рома" заинтересована в аренде Ромелу Лукаку, но приоритетом для "Челси" является полноценный трансфер.
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