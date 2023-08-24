Челси будет настаивать на трансфере Лукаку в Саудовскую Аравию

По данным talkSPORT, руководство лондонцев будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал в Саудовскую Аравию, если он не найдет себе клуб в Европе.

"Челси" пытается продать бельгийца до закрытия трансферного окна, для Лукаку приоритетным вариантом является возвращение в Италию.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за "Интер" на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.

Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 и даже не разговаривает с Маурисио Почеттино.

Как сообщалось ранее, "Рома" заинтересована в аренде Ромелу Лукаку, но приоритетом для "Челси" является полноценный трансфер.