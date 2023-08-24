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Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости. Энфилд сегодня будет подсвечен сине-желтыми цветами
Наша благодарность британцам
twitter.com/LFC
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"Сегодня отмечается День Независимости Украины, и чтобы продемонстрировать нашу постоянную солидарность с народом Украины, сегодня вечером "Энфилд" будет подсвечен национальными цветами Украины", - говорится в обращении клуба.
Также "Ливерпуль" отметил, что болельщики могут сделать донат на специальную систему текстовых пожертвований, чтобы поддержать инициативу Ukraine Humanitarian Appeal.
Today marks Ukraine Independence Day and to demonstrate our continued solidarity with the people of Ukraine, Anfield will be lit up in the national colours tonight ????????— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2023
Fans can also donate to our dedicated text-to-donate supporting the #UkraineHumanitarianAppeal. Text LFC to… https://t.co/Yh0JYHH8r1 pic.twitter.com/5SZoMvZX71
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