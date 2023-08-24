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Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости. Энфилд сегодня будет подсвечен сине-желтыми цветами

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Наша благодарность британцам

Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости. Энфилд сегодня будет подсвечен сине-желтыми цветами

twitter.com/LFC

Новина українською

Английский "Ливерпуль" поздравил украинцев с Днем Независимости Украины, опубликовав в соцсетях заявление следующего содержания.

"Сегодня отмечается День Независимости Украины, и чтобы продемонстрировать нашу постоянную солидарность с народом Украины, сегодня вечером "Энфилд" будет подсвечен национальными цветами Украины", - говорится в обращении клуба.

Также "Ливерпуль" отметил, что болельщики могут сделать донат на специальную систему текстовых пожертвований, чтобы поддержать инициативу Ukraine Humanitarian Appeal.

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В статье: Ливерпуль война с россией
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
24.08.2023 в 20:05
Дякую!
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