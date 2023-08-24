Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости. Энфилд сегодня будет подсвечен сине-желтыми цветами

Английский " Ливерпуль " поздравил украинцев с Днем Независимости Украины, опубликовав в соцсетях заявление следующего содержания.

"Сегодня отмечается День Независимости Украины, и чтобы продемонстрировать нашу постоянную солидарность с народом Украины, сегодня вечером "Энфилд" будет подсвечен национальными цветами Украины", - говорится в обращении клуба.

Также "Ливерпуль" отметил, что болельщики могут сделать донат на специальную систему текстовых пожертвований, чтобы поддержать инициативу Ukraine Humanitarian Appeal.