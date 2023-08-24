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Почеттино все ещё нужны игроки после 9 трансферов на 400 миллионов евро
Он назвал позиции для усиления
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему нужны вратарь и нападающий. Он заявил, что некоторые слухи, возможно, правдивы.
"Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.
Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.
Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет", – сказал тренер "синих".
Этим летом "Челси" подписал 9 новичков, потратившись на 401 миллион евро. Недавно "синие" объявили о трансфере Дэвида Вашингтона из "Сантоса" за 20 миллионов евро.
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