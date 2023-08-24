  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино все ещё нужны игроки после 9 трансферов на 400 миллионов евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино все ещё нужны игроки после 9 трансферов на 400 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Он назвал позиции для усиления

Почеттино все ещё нужны игроки после 9 трансферов на 400 миллионов евро

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему нужны вратарь и нападающий. Он заявил, что некоторые слухи, возможно, правдивы.

"Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет", – сказал тренер "синих".

Этим летом "Челси" подписал 9 новичков, потратившись на 401 миллион евро. Недавно "синие" объявили о трансфере Дэвида Вашингтона из "Сантоса" за 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости. Энфилд сегодня будет подсвечен сине-желтыми цветами
yellow-arrow
Челси подписал Дэвида Вашингтона из Сантоса за 20 миллионов евро
yellow-arrow
Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде