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Основной игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Защитник "МЮ" получил мышечную травму
Фото:manutd.com
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу получил мышечную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ожидается, что 28-летний летний англичанин пропустит несколько недель.
Следовательно, в ближайшее время Шоу не сможет помочь не только "МЮ", но и сборной Англии. 9 сентября "Три льва" сыграют против команды Украины в квалификации к Евро-2024.
В текущем сезоне АПЛ Люк провел полностью оба матча за "красных дьяволов". На его счету также 3 гола в 31 поединке за сборную Англии.
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