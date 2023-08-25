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Основной игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной

Англия
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Защитник "МЮ" получил мышечную травму

Основной игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной

Фото:manutd.com

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу получил мышечную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что 28-летний летний англичанин пропустит несколько недель.

Следовательно, в ближайшее время Шоу не сможет помочь не только "МЮ", но и сборной Англии. 9 сентября "Три льва" сыграют против команды Украины в квалификации к Евро-2024.

В текущем сезоне АПЛ Люк провел полностью оба матча за "красных дьяволов". На его счету также 3 гола в 31 поединке за сборную Англии.

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В статье: Англия Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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