Основной игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу получил мышечную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что 28-летний летний англичанин пропустит несколько недель.

Следовательно, в ближайшее время Шоу не сможет помочь не только "МЮ", но и сборной Англии. 9 сентября "Три льва" сыграют против команды Украины в квалификации к Евро-2024.

В текущем сезоне АПЛ Люк провел полностью оба матча за "красных дьяволов". На его счету также 3 гола в 31 поединке за сборную Англии.