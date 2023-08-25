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СМИ: Салах согласился перейти в Аль-Иттихад

Англия
(1 голосов)

Аль-Иттихад готов заплатить за Салаха более 90 миллионов евро

СМИ: Салах согласился перейти в Аль-Иттихад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах согласился перейти в "Аль-Иттихад", утверждает beIN Sports. Теперь саудовскому клубу необходимо договориться с "красными" о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" готов заплатить за Салаха, более 90 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории саудовской лиги.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "мерсисайдцами" истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
beinsports

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