СМИ: Салах согласился перейти в Аль-Иттихад

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах согласился перейти в "Аль-Иттихад", утверждает beIN Sports. Теперь саудовскому клубу необходимо договориться с "красными" о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" готов заплатить за Салаха, более 90 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории саудовской лиги.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "мерсисайдцами" истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.