Юрген Клопп недоволен, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже европейского

Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии, а также выразил недовольство тем, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, чем в Англии и Европе.

"Власть должна ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные.

(Ситуация с Саудовской Аравией) для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из "Уигана", мы обращаемся туда и платим цену. То же в Бундеслиге и так далее. Но теперь другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить.

Невозможно принять, что наше трансферное окно закрывается, а в них еще открыто. Нам нужно играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то похожее в России давно. Но тогда были не такие сумасшедшие деньги.

Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен, что ФИФА могла бы (изменить дедлайн), но не уверен, что они этого хотят", – сказал Клопп.