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Андрей Сантос проведет следующий сезон в аренде из Челси в Ноттингеме
Теперь будет развиваться в Англии
Фото: https://twitter.com/nffc
"Челси" отдал в аренду в "Ноттингем Форест" Андрея Сантоса. Он не сыграл ни матча за "синих", перейдя из "Васко да Гама" полгода назад.
Последние 4 месяца Сантос выступал в аренде за "Васко да Гама". Теперь, с началом сезона в Англии, он получил возможность развиваться в "Ноттингеме".
У бразильского опорника 1 матч за национальную команду.
Напомним, что "Челси" подписал полузащитника в январе этого года. 19-летний хавбек обошелся "синим" в 12,5 миллионов евро.
CG feels ???? pic.twitter.com/kiZFeyr7P0— Nottingham Forest (@NFFC) August 25, 2023
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