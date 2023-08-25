Андрей Сантос проведет следующий сезон в аренде из Челси в Ноттингеме

"Челси" отдал в аренду в "Ноттингем Форест" Андрея Сантоса. Он не сыграл ни матча за "синих", перейдя из "Васко да Гама" полгода назад.

Последние 4 месяца Сантос выступал в аренде за "Васко да Гама". Теперь, с началом сезона в Англии, он получил возможность развиваться в "Ноттингеме".

У бразильского опорника 1 матч за национальную команду.

Напомним, что "Челси" подписал полузащитника в январе этого года. 19-летний хавбек обошелся "синим" в 12,5 миллионов евро.