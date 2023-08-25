Челси – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Челси" принимает "Лутон Таун" в 3-м туре чемпионата Англии. Команда Маурисио Почеттино сыграет на "Стэмфорд Бридж" с дебютантом Высшего дивизиона. Добудут ли лондонцы такую долгожданную победу? Окажется ли Михаил Мудрик хотя бы на скамейке запасных? Последние тренировки украинец пропустил из-за повреждения.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 25 августа.

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