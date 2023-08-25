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Челси – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Пенсионеры" против "шляпников"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" принимает "Лутон Таун" в 3-м туре чемпионата Англии. Команда Маурисио Почеттино сыграет на "Стэмфорд Бридж" с дебютантом Высшего дивизиона. Добудут ли лондонцы такую долгожданную победу? Окажется ли Михаил Мудрик хотя бы на скамейке запасных? Последние тренировки украинец пропустил из-за повреждения.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 25 августа.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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