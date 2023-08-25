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Челси – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
(1 голосов)

"Пенсионеры" против "шляпников"

Челси – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" принимает "Лутон Таун" в 3-м туре чемпионата Англии. Команда Маурисио Почеттино сыграет на "Стэмфорд Бридж" с дебютантом Высшего дивизиона. Добудут ли лондонцы такую долгожданную победу? Окажется ли Михаил Мудрик хотя бы на скамейке запасных? Последние тренировки украинец пропустил из-за повреждения.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 25 августа.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Челси" – "Лутон Таун"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Лутон Таун смотреть футбол онлайн
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