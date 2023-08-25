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Клопп: Говорить не о чем. Если бы кто-то хотел купить Салаха, ответ был бы отрицательным
"Аль-Иттихад" может расслабиться
Фото: Eurosport
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможность перехода Мохаммеда Салаха. Менеджер заявил, что клуб отвергнет любое предложение по нападающему.
– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было (предложение), то ответ был бы отрицательным.
– Салах по-прежнему привержен "Ливерпулю"?
– Сто процентов, – сказал Клопп.
Ранее утверждалось, что Мохамед договорился о переходе с "Аль-Иттихадом". Саудовский клуб был готов отдать более 90 миллионов евро за египтянина, что сделало бы его самым дорогим трансфером в истории лиги.
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