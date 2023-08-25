Клопп: Говорить не о чем. Если бы кто-то хотел купить Салаха, ответ был бы отрицательным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможность перехода Мохаммеда Салаха. Менеджер заявил, что клуб отвергнет любое предложение по нападающему.

– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было (предложение), то ответ был бы отрицательным.

– Салах по-прежнему привержен "Ливерпулю"?

– Сто процентов, – сказал Клопп.

Ранее утверждалось, что Мохамед договорился о переходе с "Аль-Иттихадом". Саудовский клуб был готов отдать более 90 миллионов евро за египтянина, что сделало бы его самым дорогим трансфером в истории лиги.