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Клопп: Говорить не о чем. Если бы кто-то хотел купить Салаха, ответ был бы отрицательным

Англия
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"Аль-Иттихад" может расслабиться

Клопп: Говорить не о чем. Если бы кто-то хотел купить Салаха, ответ был бы отрицательным

Фото: Eurosport

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможность перехода Мохаммеда Салаха. Менеджер заявил, что клуб отвергнет любое предложение по нападающему.

– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было (предложение), то ответ был бы отрицательным.

– Салах по-прежнему привержен "Ливерпулю"?

– Сто процентов, – сказал Клопп.

Ранее утверждалось, что Мохамед договорился о переходе с "Аль-Иттихадом". Саудовский клуб был готов отдать более 90 миллионов евро за египтянина, что сделало бы его самым дорогим трансфером в истории лиги.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
theathletic.com

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