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Почеттино рассказал, какие трансферы до сих пор нужны Челси

Англия
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Почеттино рассказал, какие трансферы до сих пор нужны Челси

фото - Getty Images

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что еще предстоит усилить в составе лондонцев.

“Нам больше нужны вратарь и атакующий игрок, но правильный профиль – тот, который может играть по всей линии. Это то, что нам нужно, чтобы обеспечить команде хороший баланс в разных областях”, - сказал Почеттино.

Во время текущего трансферного окна "аристократы" потратили более 400 миллионов евро, пригласив девять игроков. В общей сложности с момента покупки клуба Тоддом Боэли, лондонцы выложили за трансферы более одного миллиарда евро.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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