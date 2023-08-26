Почеттино рассказал, какие трансферы до сих пор нужны Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что еще предстоит усилить в составе лондонцев.

“Нам больше нужны вратарь и атакующий игрок, но правильный профиль – тот, который может играть по всей линии. Это то, что нам нужно, чтобы обеспечить команде хороший баланс в разных областях”, - сказал Почеттино.

Во время текущего трансферного окна "аристократы" потратили более 400 миллионов евро, пригласив девять игроков. В общей сложности с момента покупки клуба Тоддом Боэли, лондонцы выложили за трансферы более одного миллиарда евро.