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Борнмут - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Забарный снова в стартовом составе – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Илья Забарный в третьем матче подряд выйдет в стартовом составе матче АПЛ. Его "Борнмут" сыграет на своем поле с "Тоттенхэмом".
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Чемпионат Англии, третьий тур
26 августа 2023. Борнмут, “Виталити Стэдиум”
“Борнмут” 14:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстова трансляція матчу Борнмут - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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