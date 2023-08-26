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Борнмут - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Забарный снова в стартовом составе – смотреть прямую трансляцию

Борнмут - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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Илья Забарный в третьем матче подряд выйдет в стартовом составе матче АПЛ. Его "Борнмут" сыграет на своем поле с "Тоттенхэмом".

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Чемпионат Англии, третьий тур

26 августа 2023. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” 14:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

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Текстова трансляція матчу Борнмут - Тоттенгем
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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Борнмут Илья Забарный
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