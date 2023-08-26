Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Юнайтед постарается реабилитироваться за поражение – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” и “Ноттингем Форест” имеют одинаковое количество очков после двух туров. “Юнайтед” на своем поле играет лучше, чем в выездных матчах, поэтому рассчитывает на три очка.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии, третьий тур
26 августа 2023. Манчестер, “Олд Траффод”
“Манчестер Юнайтед” 17:00 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстова трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Ноттінгем ФорестСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Погиб украинский пилот с позывным Джус
- После него таких нет, – Ващук рассказал, кого считает лучшим тренером в мире
- Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн