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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Юнайтед постарается реабилитироваться за поражение – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Манчестер Юнайтед” и “Ноттингем Форест” имеют одинаковое количество очков после двух туров. “Юнайтед” на своем поле играет лучше, чем в выездных матчах, поэтому рассчитывает на три очка.

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Чемпионат Англии, третьий тур

26 августа 2023. Манчестер, “Олд Траффод”

“Манчестер Юнайтед” 17:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

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Текстова трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест
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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Юнайтед Трансляция
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