Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Манчестер Юнайтед” и “Ноттингем Форест” имеют одинаковое количество очков после двух туров. “Юнайтед” на своем поле играет лучше, чем в выездных матчах, поэтому рассчитывает на три очка.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии, третьий тур

26 августа 2023. Манчестер, “Олд Траффод”

“Манчестер Юнайтед” 17:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports