АПЛ. Борнмут - Тоттенхэм 0:2. Шпоры впечатляют

“Тоттенхэм” во втором туре подряд выигрывает 2:0 и до матчей “Брайтона”, “Манчестер Сити” и “Арсенала” вырывается на первое место. Илья Забарный провел полный матч за “Борнмут”, но не помог своей команде избежать поражения.

“Мы вернули наш “Тоттенхэм” назад”, – пели болельщики “шпор” в конце матча. Первые туры с Анге Постекоглу оставляют о “Тоттенхэме” позитивные впечатления. После непростой ничьи с “Брентфордом” и триумфальной победы над “Манчестер Юнайтед”, “шпоры” сыграли зрело и эффективно против “Борнмута”.

“Борнмут” начал матч с агрессивного давления, но гости без паники справлялись с прессингом “вишенок”. Хорошо работал центр поля “шпор”. Биссума и Сарр вновь начали матч в старте, как и Джеймс Маддисон, участие которого в игре было под вопросом.

Именно Маддисон забил первый гол в матче. Биссума красиво развернулся, Сарр отдал тонкий пас, а экс-лидера “Лестера” вовремя выполнил рывок между Керкезом и Забарным, и уложил мяч в сетку. Первый гол Маддисона за “Тоттенхэм”.

“Борнмут” имел свои шансы. С ударом Кристи справился Викарио, а Биллинг не попал по воротам. Однако “шпоры” атаковали острее, в частности два прекрасных упустил Ришарлисон. Сначала бразилец не реализовал выход один на один, а затем пробил мимо с близкой дистанции после навеса со штрафного. Харри Кейн – это уже прошлое “Тоттенхэма”, но все же такие матчи напоминают о том, как же эффективен был английский бомбардир в атаке.

Второй тайм вновь начался с давления и атак “Борнмута”, но в нужный момент команда Ираолы не дожала “Тоттенхэм”. А затем гости забили второй мяч. Удоджи протащил мяч по флангу, и выкатил передачу на Кулушевски.

Оставалось играть более 30 минут, но “Борнмут” уже играл с меньшим азартом, не помогли хозяевам и замены Ираолы. “Тоттенхэм” уверенно довел матч до победы.

Чемпионат Англии, третий тур. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Тоттенхэм” 0:2

Голы: Маддисон 17, Кулушевски 63

“Борнмут”: Нету – Эйронз, Забарный, Келли, Керкез – Кристи (Траоре 60), Ротуэлл (Кук 46) – Семеньо (Брукс 73), Биллинг (Мур 86), Клюйверт (Энтони 60) – Соланке

“Тоттенхэм”: Викарио – Удоджи (Дэвис 81), ван де Вен, Ромеро, Порро – Биссума (Ло Чельсо 74), Сарр (Перишич 59) – Сон, Маддисон (Скипп 73), Кулушевски – Ришарлисон (Хейбьерг 60)

Предупреждения: Келли 45+1 – Ришарлисон 54, Перишич 71