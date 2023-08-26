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Брайтон - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Де Дзерби в погоне за третьей победой – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Брайтон” и “Вест Хэм” не проиграли еще ни одного матча в новом сезоне. Все может измениться после игры на южном побережье между двумя участниками Лиги Европы.
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Чемпионат Англии, третьий тур
26 августа 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 19:30 "Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Трансляція матчу Брайтон - Вест ГемСмотреть трансляцию
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