Брайтон - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Брайтон” и “Вест Хэм” не проиграли еще ни одного матча в новом сезоне. Все может измениться после игры на южном побережье между двумя участниками Лиги Европы.

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Чемпионат Англии, третьий тур

26 августа 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 19:30 "Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+