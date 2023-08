АПЛ. Брайтон – Вест Хэм Юнайтед 1:3. Адам Уэбстер свел на нет стиль Роберто Де Дзерби

Какая разница, сколько времени команда контролирует мяч, если при этом она постоянно тупит в обороне? Ответ – на табло "Амэкс Стэдиум".

Первый тайм справедливо завершился со счетом 0:1 в пользу оборонительной команды, а именно "Вест Хэма". До перерыва подопечные Де Дзерби запомнились лишь зашкаливающим владением мячом, какие-то опасные моменты в исполнении хозяев поднять сложно. А вот гости, так или иначе, Вербрюггена беспокоили.

При этом, если в атаке "чайки" хотя бы просто действовали шаблонно, то в обороне они немало ошибались. В одном из эпизодов Уорд-Прауз перехватил передачу Уэбстера и закинул на Антонио. Майкл оставил Адама в дураках еще раз, проскочил защитника и прострелил на вездесущего Уорда-Прауза. Первый удар Джеймса заблокировали, но снаряд отскочил обратно на ногу хавбеку и второй попыткой он воспользовался (0:1). Напомним, в прошлом туре легенда "Саутгемптона" отличилась двумя голами.

3 - James Ward-Prowse (1 goal, 2 assists) is the third West Ham player to be directly involved in 3+ goals in their first two Premier League appearances for the club, after David Di Michele and Thomas Hitzlsperger. Blocks. pic.twitter.com/jEOtKzZWUM