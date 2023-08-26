АПЛ. Брайтон – Вест Хэм Юнайтед 1:3. Адам Уэбстер свел на нет стиль Роберто Де Дзерби

Какая разница, сколько времени команда контролирует мяч, если при этом она постоянно тупит в обороне? Ответ – на табло "Амэкс Стэдиум".

Первый тайм справедливо завершился со счетом 0:1 в пользу оборонительной команды, а именно "Вест Хэма". До перерыва подопечные Де Дзерби запомнились лишь зашкаливающим владением мячом, какие-то опасные моменты в исполнении хозяев поднять сложно. А вот гости, так или иначе, Вербрюггена беспокоили.

При этом, если в атаке "чайки" хотя бы просто действовали шаблонно, то в обороне они немало ошибались. В одном из эпизодов Уорд-Прауз перехватил передачу Уэбстера и закинул на Антонио. Майкл оставил Адама в дураках еще раз, проскочил защитника и прострелил на вездесущего Уорда-Прауза. Первый удар Джеймса заблокировали, но снаряд отскочил обратно на ногу хавбеку и второй попыткой он воспользовался (0:1). Напомним, в прошлом туре легенда "Саутгемптона" отличилась двумя голами.

3 - James Ward-Prowse (1 goal, 2 assists) is the third West Ham player to be directly involved in 3+ goals in their first two Premier League appearances for the club, after David Di Michele and Thomas Hitzlsperger. Blocks. pic.twitter.com/jEOtKzZWUM — OptaJoe (@OptaJoe) August 26, 2023

Во второй половине встречи ситуация для хозяев усугубилась. "Брайтон" много позволял сопернику, оставлял кучу пространства на первой трети поля. Фергюсон бьет головой после подачи Митомы, которую подопечные Де Дзерби готовили кучу времени? Окей, Ареоля спасает, а потом "Вест Хэм" организовывает молниеносную контратаку и удваивает счет. Бенрахма, заменивший получившего повреждение головы Соучека, пробежался по флангу, остановился, подумал и выполнял идеальную диагональ на ход Боуэну в штрафную. Уэбстер даже не думал мешать Саиду, а накрыть Джаррода во владениях "Брайтона" никто не успел (0:2).

Бедняга Адам. Через 5 минут Боуэн выступил уже ассистентом, Антонио легко шатнул многострадального Уэбстера и огорчил Вербрюггена (0:3). Концовка матча закономерно получилась особенно веселой, моменты поочередно возникали у ворот обеих команд. На перекладину и выход один на один для Антонио у "Вест Хэма" "Брайтон" ответил голом престижа от Гросса (1:3); классными ударами Велтмана и Фергюсона – их выстрелы Ареоля парировал.

"Вест Хэм Юнайтед" временно забрался на вершину таблицы, лондонцы забили 6 голов в двух последних матчах. Прямо по графику "Манчестер Сити" идут. Что касается "Брайтона", то после сегодняшнего поединка можно с уверенностью констатировать недостаток качества. Математика математикой, Football Manager Football Manager'ом, но за сотню миллионов, вырученную за Кайседо, очень желательно купить пару-тройку футболистов уровня Уорда-Прауза, Боуэна и Антонио.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Амэкс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" – "Вест Хэм" 1:3

Голы: Гросс (81) – Уорд-Прауз (19), Боуэн (58), Антонио (63)

"Брайтон": Вербрюгген – Милнер (Велтман, 72), Уэбстер, Данк, Эступиньян – Гросс, Гилмор (Лаллана, 60) – Марч (Адингра, 72), Уэлбек (Педро, 60), Митома – Фергюсон

"Вест Хэм": Ареоля – Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон – Альварес (Форнальс, 84) – Боуэн, Соучек (Бенрахма, 39), Уорд-Прауз, Пакета (Ингз, 85) – Антонио (Керер, 79)

Предупреждения: Митома (88) – Уорд-Прауз (24), Альварес (45+1), Керер (89)