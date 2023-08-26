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Ман Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча
"Лесники" вели в счете 2:0 уже на 4-й минуте
Twitter Manchester United
В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в "Ноттингем Форест". "Лесники" шокировали "Олд Траффорд", поразив дважды ворота "красных дьяволов" в первые 4 минуты матча. Однако в итоге подопечные Эрика тен Хага собрались и оформили камбэк. После трех туров "МЮ" имеет в своем активе 6 очков, а "Ноттингем" – 3.
Английская Премьер-лига, третий тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Голы: Эриксен 17, Каземиро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонии 2, Боли 4
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