  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Лесники" вели в счете 2:0 уже на 4-й минуте

Ман Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча

Twitter Manchester United

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в "Ноттингем Форест". "Лесники" шокировали "Олд Траффорд", поразив дважды ворота "красных дьяволов" в первые 4 минуты матча. Однако в итоге подопечные Эрика тен Хага собрались и оформили камбэк. После трех туров "МЮ" имеет в своем активе 6 очков, а "Ноттингем" – 3.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест" 3:2

Голы: Эриксен 17, Каземиро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонии 2, Боли 4

По теме
yellow-arrow
Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Тен Хаг: Сохранять спокойствие после такого неудачного старта - это гениально
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Вест Хэм Юнайтед 1:3. Адам Уэбстер свел на нет стиль Роберто Де Дзерби
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде