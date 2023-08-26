Манн Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в "Ноттингем Форест". "Лесники" шокировали "Олд Траффорд", поразив дважды ворота "красных дьяволов" в первые 4 минуты матча. Однако в итоге подопечные Эрика тен Хага собрались и оформили камбэк. После трех туров "МЮ" имеет в своем активе 6 очков, а "Ноттингем" – 3.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест" 3:2

Голы: Эриксен 17, Каземиро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонии 2, Боли 4