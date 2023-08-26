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Тен Хаг: Сохранять спокойствие после такого неудачного старта - это гениально

Англия
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Коуч "красных дьяволов" о победе над "лесниками"

Тен Хаг: Сохранять спокойствие после такого неудачного старта - это гениально

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу над "Ноттингем Форест" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Конечно, я доволен результатом, даже учитывая ужасный старт. Мы были очень недисциплинированы.

В нашей команде много личностей, поэтому сохранять спокойствие после столь неудачного старта – это гениально. Немногие команды могут это сделать, но мы часто восстанавливаемся и делаем это снова.

В нашей команде есть несколько очень хороших лидеров, и они сохраняли покой. Этого мы ожидаем от них и поощряем их делать это и придерживаться плана. В первом тайме мы показали хороший футбол, создали моменты и отыграли один мяч. Это масштабная победа.

Если мы будем демонстрировать эту веру и такой характер, мы сможем уйти далеко. Еще есть куда совершенствоваться, мы позволили им забить два гола, которых не должно было произойти", – рассказал наставник "красных дьяволов" после победы над "лесниками".

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC

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