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Тен Хаг: Сохранять спокойствие после такого неудачного старта - это гениально
Коуч "красных дьяволов" о победе над "лесниками"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал
"Конечно, я доволен результатом, даже учитывая ужасный старт. Мы были очень недисциплинированы.
В нашей команде много личностей, поэтому сохранять спокойствие после столь неудачного старта – это гениально. Немногие команды могут это сделать, но мы часто восстанавливаемся и делаем это снова.
В нашей команде есть несколько очень хороших лидеров, и они сохраняли покой. Этого мы ожидаем от них и поощряем их делать это и придерживаться плана. В первом тайме мы показали хороший футбол, создали моменты и отыграли один мяч. Это масштабная победа.
Если мы будем демонстрировать эту веру и такой характер, мы сможем уйти далеко. Еще есть куда совершенствоваться, мы позволили им забить два гола, которых не должно было произойти", – рассказал наставник "красных дьяволов" после победы над "лесниками".
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