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Артета: Мы должны продемонстрировать другой уровень преданности и желания
Коуч "канониров" о поединке с "дачниками"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Уже в самом начале встречи мы пропустили невероятный гол в гостях. Этим мы очень усложнили себе жизнь. Однако команда отреагировала на этот мяч очень хорошо. Мы доминировали в игре и создали бесчисленное количество моментов, должны были легко забивать пять, шесть". , семь голов.
Когда мы сделали тяжелее всего, а именно вышли вперед в матче против хорошо организованной команды, мы должны были защищать нашу штрафную площадку после каждого углового. Это единственный шанс, который у них был, именно так и наказали нас. Но мы все равно имели две возможности забить, которыми не воспользовались. Так вся игра и проходила. Мы сделали многое, чтобы одержать комфортную победу. Но при этом все равно заработали одно очко.
То, что произошло во время первого гола - таких ситуаций была тысяча раз в футболе. Мы отдали мяч в очень опасной зоне, и это была действительно хорошая реализация момента. Все три замены сменили игру. Фабио Виейра был вовлечен во все созданные моменты. Я очень рад этому. Так же я рад видеть игроков, способных качественно использовать шансы, в том числе и Эдди Нкетиа. Это моя вина, что Фабио больше не играл. Сегодня он дал мне причины, чтобы давать ему больше игрового времени. Мы должны продемонстрировать другой уровень преданности и желания. Нельзя пропускать гол, когда играешь в большинстве", – рассказал испанский наставник.
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