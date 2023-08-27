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Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
Египтянин проведет прощальный поединок за "мерсисайдцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах стал еще ближе к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
Согласно информации KSA Sport, после сегодняшнего матча против "Ньюкасла" египтянин отправится для прохождения медосмотра в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Этот переход должен состояться, несмотря на то, что ранее "Ливерпуль" считал Салаха нетронутым. Саудовцы предложили за 31-летнего вингера 100 миллионов долларов, но "мерсисайдцы" отказались.
Добавим, что этим летом "Аль-Иттихад" уже оформил подписание трех звездных футболистов: Карима Бензема, Н'Голо Канта и Фабиньо. С последним Салах недавно бок о бок выступал в "Ливерпуле".
“Мерсисайдцы” встретятся с “Ньюкаслом” на “Сейнт-Джеймс Парк” сегодня, 27 августа. Стартовый свисток матча запланирован на 18:30.
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