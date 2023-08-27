Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах стал еще ближе к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

Согласно информации KSA Sport, после сегодняшнего матча против "Ньюкасла" египтянин отправится для прохождения медосмотра в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Этот переход должен состояться, несмотря на то, что ранее "Ливерпуль" считал Салаха нетронутым. Саудовцы предложили за 31-летнего вингера 100 миллионов долларов, но "мерсисайдцы" отказались.

Добавим, что этим летом "Аль-Иттихад" уже оформил подписание трех звездных футболистов: Карима Бензема, Н'Голо Канта и Фабиньо. С последним Салах недавно бок о бок выступал в "Ливерпуле".

“Мерсисайдцы” встретятся с “Ньюкаслом” на “Сейнт-Джеймс Парк” сегодня, 27 августа. Стартовый свисток матча запланирован на 18:30.