Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Результатами делитесь в комментариях
27 августа в рамках третьего тура АПЛ "Ньюкасл" дома будет принимать "Ливерпуль".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зозуля: Когда жена Усика подошла к рингу, я знал, что он встанет
- Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
- Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
- Тьерри Анри о новичке Манчестер Сити: Когда ты играешь с ним один на один – остается только молиться
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн