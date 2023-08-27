  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
(1 голосов)

Результатами делитесь в комментариях

Ньюкасл - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 августа в рамках третьего тура АПЛ "Ньюкасл" дома будет принимать "Ливерпуль".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Челси подписал сербского голкипера
yellow-arrow
Битва равных? Ньюкасл – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 3-го тура АПЛ на 27.08.2023
yellow-arrow
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.08.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде