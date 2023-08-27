Эвертон оформил трансфер нападающего из Серии А за 30 миллионов евро

"Эвертон" вскоре приобретет центрального нападающего. Вчера, в субботу, "ириски" согласовали условия трансфера форварда "Удинезе" Бето. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма перехода составляет более 30 миллионов евро. "Эвертон" активирует опцию выкупа, прописанную в контракте Бето.

На следующей неделе о трансфере будет сообщено официально. Если все пойдет по плану, медосмотр состоится уже сегодня, 27 августа.

Предыдущие два сезона Бето провел в “Удинезе”. Сначала он играл на правах аренды, а прошлым летом итальянцы выкупили контракт футболиста за семь миллионов евро. В розыгрыше Серии А 22/23 нападающий отметился 10-ю голами в 33 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего португальца в 25 миллионов евро.