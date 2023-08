АПЛ. Бернли – Астон Вилла 1:3. Малое количество аргументов от команды Венсана Компани

В 1-м туре "Бернли" Венсана Компани сгорел на "Терф Мур" в матче с командой Пепа Гвардиолы (0:3). Новичок АПЛ должен был также сыграть на выезде с "Лутоном", но, как известно, стадион дебютанта Высшего дивизиона еще не готов принимать встречи такого уровня, поэтому поединок перенесли. В свою очередь "Астон Вилла" открыла для себя первенство с поражения "Ньюкаслу" (5:1), а затем вынесла "Эвертон" (4:0) в чемпионате и "Хиберниан" в Лиге конференций (0:5). И вот, "бордовые" команды провели очный матч – он стал всего лишь вторым в сезоне для "Бернли" и уже четвертым для "львов".

Техничные "вилланы" с первых минут завладели инициативой и достаточно быстро сделали счет комфортным. В 100-м матче за клуб постарался Мэтти Кэш. Англичанин с польским гражданством забрал под свою юрисдикцию весь правый фланг и оформил дубль. Сначала Макгинн закинул вперед, Уоткинс под аккомпанемент судорожных действий Траффорда прострелил на дальнюю штангу, где Кэш продавил опеку Делькруа и забил (0:1).

Затем Уоткинс оттянулся, нашел Диаби, тот сыграл в стенку с Мэтти, после чего защитник в касание расстрелял вратаря "Бернли" (0:2). Опыт игры крайним полузащитником в "Ноттингем Форест" Кэшу однозначно пригодился. Он не забивал за "Астон Виллу" в течение одного года и 117 дней. Сегодня оборонец отличился дважды за 20 минут.

2 - Matty Cash's 20th minute brace is the earliest an Aston Villa player has scored twice in a Premier League away game since Darren Bent v Arsenal in May 2011 (15th min). Money. pic.twitter.com/FCi3dl7pi0