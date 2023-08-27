АПЛ. Бернли – Астон Вилла 1:3. Малое количество аргументов от команды Венсана Компани

В 1-м туре "Бернли" Венсана Компани сгорел на "Терф Мур" в матче с командой Пепа Гвардиолы (0:3). Новичок АПЛ должен был также сыграть на выезде с "Лутоном", но, как известно, стадион дебютанта Высшего дивизиона еще не готов принимать встречи такого уровня, поэтому поединок перенесли. В свою очередь "Астон Вилла" открыла для себя первенство с поражения "Ньюкаслу" (5:1), а затем вынесла "Эвертон" (4:0) в чемпионате и "Хиберниан" в Лиге конференций (0:5). И вот, "бордовые" команды провели очный матч – он стал всего лишь вторым в сезоне для "Бернли" и уже четвертым для "львов".

Техничные "вилланы" с первых минут завладели инициативой и достаточно быстро сделали счет комфортным. В 100-м матче за клуб постарался Мэтти Кэш. Англичанин с польским гражданством забрал под свою юрисдикцию весь правый фланг и оформил дубль. Сначала Макгинн закинул вперед, Уоткинс под аккомпанемент судорожных действий Траффорда прострелил на дальнюю штангу, где Кэш продавил опеку Делькруа и забил (0:1).

Затем Уоткинс оттянулся, нашел Диаби, тот сыграл в стенку с Мэтти, после чего защитник в касание расстрелял вратаря "Бернли" (0:2). Опыт игры крайним полузащитником в "Ноттингем Форест" Кэшу однозначно пригодился. Он не забивал за "Астон Виллу" в течение одного года и 117 дней. Сегодня оборонец отличился дважды за 20 минут.

2 - Matty Cash's 20th minute brace is the earliest an Aston Villa player has scored twice in a Premier League away game since Darren Bent v Arsenal in May 2011 (15th min). Money. pic.twitter.com/FCi3dl7pi0 — OptaJoe (@OptaJoe) August 27, 2023

В первом тайме подопечные Компани не напрягали Ольсена. Почему Ольсена? Основной голкипер "львов" Эмилиано Мартинес получил повреждение в первом поединке финала квалификации Лиги конференций против "Хиберниана". Так вот, впервые Робину пришлось прыгать за мячом только под конец 45-минутки, когда "Вилла" уже немного подсела – Амдуни совершил сольный рейд к воротам и неплохо пробил над перекладиной. И все же, скорее гости были ближе к третьему голу до перерыва, чем хозяева к первому.

А вот начало второй половины встречи стало настоящим холодным душем для команды Унаи Эмери. Компани встряхнул "Бернли" в перерыве, выпустил Гудмундссона вместо Мануэля – и хозяева полетели вперед. Свежий Йоханн Берг выиграл верховую борьбу у Диня и скинул снаряд Фостеру, нападающий "бордовых" поставил спину Торресу, развернулся и расстрелял Ольсена (1:2). Все преимущество "Виллы" могло и вовсе сгореть, если бы Робин не потянул удар Делькруа. "Бернли" вспомнил, как доминировал в Чемпионшипе, и реально придавил более статусных гостей.

Впрочем, надолго их не хватило. "Львы" показали, что тоже умеют держать удар и реагировать. Опытный Макгинн удержался на ногах и успел продлить атаку в направлении Диня, француз выкатил сферу в ноги Диаби и новичок "Астон Виллы" бильярдным выстрелом вернул разницу в счете в два мяча (1:3).

Уоткинс почти сразу же имел шанс закрыть все вопросы окончательно, но с метра умудрился попасть в Траффорда. Дзаньоло заменил Диаби и дебютировал за "Виллу", итальянец тоже мог отличиться, причем два раза. Кэш хотел пойти на хет-трик. На это "Бернли" возразил двумя выстрелами вышедшего на замену Родригеса. И опять же, скорее гости были ближе к четвертому голу, чем хозяева ко второму.

Most points won in the Premier League in 2023:



◎ 62 - Man City

◉ 49 - Aston Villa

◎ 49 - Man Utd

◎ 48 - Arsenal



Unai Emery, take a bow. ????‍♂️ pic.twitter.com/d4RCRKdi26 — Squawka (@Squawka) August 27, 2023

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Бернли" – "Астон Вилла" 1:3

Голы: Фостер (47) – Кэш (8, 20), Диаби (61)

"Бернли": Траффорд – Робертс, Аль-Дахил, О'Ши, Делькруа – Мануэль (Гудмундссон, 46), Каллен, Берге (Рэмзи, 68), Колеошо (Редмонд, 68) – Амдуни (Ларсен, 81), Фостер (Родригес, 81)

"Астон Вилла": Ольсен – Конса, Карлос, Торрес – Кэш, Камара, Луис, Динь (Траоре, 81) – Диаби (Дзаньоло, 73), Макгинн – Уоткинс

Предупреждения: Каллен (39), Берге (45+3)