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Холанд впервые не реализовал пенальти в АПЛ

Англия
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Все-таки Эрлинг – человек

Холанд впервые не реализовал пенальти в АПЛ

Premier League Twitter

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет на выезде против "Шеффилд Юнайтед" (0:0 – второй тайм).

В конце первого тайма нападающий гостей Эрлинг Холанд имел шанс открыть счет. Однако на 37-й минуте встречи норвежец не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, 23-летний нападающий впервые не забил с пенальти в рамках АПЛ. До этого у Эрлинга было 7 удачных попыток. Первый промах с пенальти в футболке "Ман Сити" у Холанда был в матче ЛЧ против мюнхенской "Баварии". В общей сложности нападающий в составе команды Пепа Гвардиолы забил 8 из 10 пенальти.

В этом сезоне английского первенства Холанд уже отличился двумя голами.

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АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2. Было близко к ничьей
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В статье: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Эрлинг Холанд
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