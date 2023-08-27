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Холанд впервые не реализовал пенальти в АПЛ
Все-таки Эрлинг – человек
Premier League Twitter
В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет на выезде против "Шеффилд Юнайтед" (0:0 – второй тайм).
В конце первого тайма нападающий гостей Эрлинг Холанд имел шанс открыть счет. Однако на 37-й минуте встречи норвежец не реализовал 11-метровый удар.
Таким образом, 23-летний нападающий впервые не забил с пенальти в рамках АПЛ. До этого у Эрлинга было 7 удачных попыток. Первый промах с пенальти в футболке "Ман Сити" у Холанда был в матче ЛЧ против мюнхенской "Баварии". В общей сложности нападающий в составе команды Пепа Гвардиолы забил 8 из 10 пенальти.
В этом сезоне английского первенства Холанд уже отличился двумя голами.
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